"عوض" تعتمد الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات 2025-2026

كتب- محمد نصار:

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك للعام المالي 2025/2026، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثانٍ بالإدارة المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان، اليوم، إلى أن الخطة الجديدة تلبي الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة المختلفة والمحافظات وتتضمن 161 برنامجًا وورشة عمل وعدد البرامج المستحدثة بالخطة بلغت حوالي 78 برنامج جديد بنسبة تحديث 48%، وسيتم تنفيذ الخطة خلال 10 أشهر بإجمالي 37 أسبوعًا تدريبيًا و985 يومًا تدريبيًا ويستفيد منها 5562 متدربًا بمتوسط 140 متدربًا أسبوعيًا و7388 ساعة تدريبية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن خطة التدريب الجديدة اعتمدت على منهجية تضمنت ورش عمل لتحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية للمحافظات واستقبال ودراسة الاحتياجات التدريبية من رواد صفحة مركز سقارة والوزارة على السوشيال ميديا واستقبال ودراسة الاحتياجات التدريبية من المحافظين وسكرتيري العموم ومديري الموارد البشرية ومراكز التدريب بالمحافظات ودراسة كل الممارسات الإيجابية والسلبية بخطة العام السابق.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم وضع آليات مؤسسية لتحسين جودة مخرجات مركز سقارة الفنية حيث تم تشكيل لجنة علمية لمراجعة الخطة السنوية للتدريب ومراجعة وتقييم الحقائب التدريبية وتجهيزات الفعاليات التدريبية والبحثية بالمركز والاستعانة بخبراء تدريب وأساتذة الجامعات والمسؤولين الحكوميين بالمحليات، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق مستهدفات خطة تطوير المركز.

وأضافت منال عوض، أن الخطة الجديدة تهتم بالجانب العملي والمشروعات والمناقشات ونقل الخبرات أكثر من الجانب المفاهيمي والنظري للعاملين بالمحليات، وإدراج 63 برنامجًا تدريبيًا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسؤولو التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، إضافة إلى مديري الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم زيادة عدد البرامج المتوافقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ برامج جديدة لأول مرة، مثل برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج تخطيط وهندسة العمليات وزيادة عدد البرامج التدريبية الموجهة لقيادات المحليات تلبية لتوصيات مجلس النواب، مشيرة إلى إدراج برامج جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها.

وقالت منال عوض، إنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوى بمركز سقارة لعدد 20 برنامجًا تدريبيًا يشمل إعداد استشاري وخبير تدريب، وإعداد سكرتير عام/ سكرتير مساعد، ورئيس مدينة/ حي، ورئيس قرية، ورئيس إدارة مركزية، ومدير عام، واللغة الإنجليزية، وتحليل البيانات باستخدام برنامج Power bi، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، والأمن السيبراني، وذلك قبل بدء تنفيذ الخطة السنوية، وتستمر الاختبارات على مدار شهر من 15/6/2025 وحتى 17/7/2025.

من جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، إلى توجيهات وزيرة التنمية المحلية بالاهتمام بتأهيل وإعداد قيادات من أبناء المحليات بمركز بسقارة، ذراع الوزارة التدريبي والبحثي الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتطبيق الفعاليات من اختبارات وورش عمل وإنتاج حقائب تدريبية وتسويق إلكتروني وبرامج تدريب أونلاين للمركز وتوسيع دائرة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والكوادر الفنية والإدارية من خارج المركز.

وأوضح مساعد وزيرة التنمية المحلية، أنه تم بناء الخطة الجديدة على أساس المسار الوظيفي بالمحليات حيث ترتبط كل البرامج والفعاليات في الخطة بالمسميات الوظيفية المطلوبة بالإدارة المحلية بالمحافظات لتأهيل كوادر للمسار الوظيفي من أول رئيس قرية وحتى سكرتير عام وكذلك المهارات التخصصية للإدارات الفنية عبر رفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثانٍ وثالث بالإدارة المحلية، لتحقيق خطط واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي، وتطوير الإدارة المحلية والتحول الرقمي والإصلاح الإداري بالمحافظات.

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