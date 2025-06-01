حفر خلسةً.. إحالة مسؤولي فرع ثقافة الأقصر إلى التحقيق

كتب- محمد شاكر:

قالت مصادر مطلعة، إن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أحال كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية، وذلك عقب زيارته الموقعَين اليوم الأحد.

وتفقدَ الوزير مبنى بيت ثقافة الطفل بالأقصر وقصر ثقافة الأقصر، واللذين يخضعان حاليًّا لأعمال الترميم ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتبين وجود قصور شديد في الإشراف، وغياب شبه تام للمتابعة من قِبل الجهات المسؤولة بالموقعَين.

ورصد الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال الزيارة، الحالةَ السيئةَ التي عليها المبنيان، بما لا يتسق مع طبيعة الأعمال المفترض تنفيذها، فضلًا عن اكتشاف مخالفة جسيمة تمثَّلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم بيت ثقافة الطفل بالحفر خلسةً لمسافة عدة أمتار.

ورجحت جهات التحقيق والنيابة أنها قد تكون بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على فرع الثقافة والإقليم من جانب الهيئة.

وأكد وزير الثقافة أن مثل هذه الممارسات تمثل إهدارًا للمال العام وتسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية في صعيد مصر، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي تقصير أو إهمال، وستواصل متابعتها الميدانية مشروعاتها بكل المحافظات، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ.

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