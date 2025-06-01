النقل: مخالفة مرورية رادعة لمنع التعدي على مسار الأتوبيس الترددي

كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد مسعد:

حذرت وزارة النقلأ، المواطنين من قائدي المركبات أعلى الطريق الدائري، من استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري.

وقالت الوزارة، إنه يجب عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجد بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق.

وأضافت أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري.

وطالبت بالعبور إلى الجانب الآخر من الطريق وإلى محطات مشروع الأتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاة أو الأنفاق المخصصة لذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما حذرت من إلقاء أو حرق القمامة على الطريق الدائري أو في مسار الأتوبيس الترددي لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة.

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