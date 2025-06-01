برقم العداد.. الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يونيو

كتب- محمد صلاح:

يبدأ جميع مشتركي فروع وإدارات وإيرادات شبكات شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، في البحث عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو الجاري 2025.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يونيو 2025 برقم العداد

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عن خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يونيو 2025 برقم عداد الكهرباء، وهي كالتالي:ـ

الخطوة الأولى:ـ

تجرى من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الخطوة الثانية:ـ

الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة:ـ

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الرابعة

كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها «العنوان بالكامل - المحافظة» التابع لها العميل.

الخطوة الخامسة

تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الخطوة السادسة

كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة السابعة

الضغط على زر الاستعلام.

مميزات العداد مسبوق الدفع

وقالت الشركة القابضة للكهرباء، إن العداد مسبوق الدفع يوجد به لمبة تحذيرية تساعدك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي، إضافة إلى أنه يمنع سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد، إذ يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد، ويمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء، وفي الإجازات والعطلات الرسمية إذا نفذ الرصيد بالعداد يظل متصلًا بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.

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