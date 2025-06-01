5 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. منها لعلاج السكر والعقم

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية 5 تحذيرات جديدة من تداول بعض التشغيلات لأدوية ومستحضرات صيدلانية، مرجعة ذلك إلى "الغش التجاري أو لعدم مطابقتها للمعايير الفنية".

وقررت الهيئة سحب وتحريز المستحضر الدوائي Pyra D 500 mg/gm oral powder الذي يحمل رقم التشغيلــة 24560004 والمصنّع بواسطة شركة الجيلاتينية.

يأتي القرار وفق المنشور رقم 22 لسنة 2025، بعد ثبوت عدم مطابقة التشغيلـة للمعايير والمواصفات الفنية المحددة بمعامل الهيئة.

يُستخدم المستحضر في علاج حالات الكساح ولين العظام.

وفي منشور دوري حمل رقم (23) لسنة 2025، حذّرت هيئة الدواء المصرية من التشغيلة رقم Y007308 لدواء "Janumet 50MG/1000MG 56 film coated tablets" من إنتاج شركة "Merck Sharp & Dohme (MSD)".

وأرجعت الهيئة ذلك إلى إفادة الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة من هذا الصنف، مما استدعى وقف تداولها وضبطها وتحريزها من الأسواق.

يُستخدم هذا الدواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، حيث يجمع بين مادتي "سيتاجليبتين" و"ميتفورمين" لتنظيم مستويات السكر في الدم لدى البالغين.

تحذير من دواء مغشوش لعلاج العقم

وفي منشور دوري حمل رقم (24) لسنة 2025، حذّرت هيئة الدواء المصرية من التشغيلتين رقم 2308063 و2311892 لدواء "Epifasi 5000 IU ampoule" من إنتاج شركة "EPICO".

وأرجعت الهيئة هذا التحذير إلى إفادة الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة من هذا الصنف، مما استدعى وقف تداول المستحضر المذكور، وضبطه وتحريزه من الأسواق لحين التأكد من سلامة تشغيلاته المتداولة.

يُستخدم هذا الدواء في حالات العقم لدى النساء لتحفيز عملية الإباضة، كما يُستخدم في بعض حالات نقص الخصوبة لدى الرجال الناتجة عن ضعف إنتاج الهرمونات التناسلية.

كما حذرت الهيئة في منشور رقم 25 لسنة 2025، من تشغيلة رقم "2405974" من دواء "E-moxclav 642.9mg/5ml powder for Oral suspension"، طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

يستخدم "إيموكسكلاف" لعلاج العديد من الالتهابات المختلفة التي تسببها البكتيريا، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الأذن والتهاب الشعب الهوائية والتهابات المسالك البولية والتهابات الجلد.

كما أصدرت هيئة الدواء منشورًا تحذيريًا حمل رقم "26" لسنة 2025، بشأن التشغيلة رقم "2407171" لمستحضر "Ator 20mg Film Coated Tablet"، والتشغيلة رقم "2405040" لمستحضر "Ator 40mg Film Coated Tablet".

يأتي ذلك طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

يُستخدم الدواء في علاج ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا https://www.edaegypt.gov.eg/)

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشورات ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

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