حفيد نوال الدجوي: منعوني أشوف ماما وهددوني بالحبس

كتب- محمد نصار:

انتقد عمرو الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، تصريحات محمد إصلاح، محامي نوال الدجوي وحفيداتها، بشأن واقعة سرقة خزنة الدكتورة نوال الدجوي.

وقال عمرو الدجوي، عبر حسابه على فيسبوك: المحامي اللي اسمه إصلاح مسمعش كلام موكليه (إنجي وماهي) أنه ميطلعش مع عمرو أديب ولو مصمم يبقى يتكلم عن رغبة في التصالح.

وظهر أمس، المحامي محمد إصلاح، في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، ورد على طلب محامي أسرة أحمد الدجوي بشأن إمكانية ظهور ماما نوال الدجوي، اضغط هنا لمعرفة ما قاله هنا

وأضاف: الباشا عشان الصلح مش في مصلحته قرر يولع الدنيا بكمية أكاذيب يحاسب عليها القانون الكلام اللي قاله عن الخزن والتحريات اللي عملها قبل السرقة خلتني أشك فيه، ده عارف الفلوس أكثر من ماما وبالـ serial number کمان.

وتابع عمرو الدجوي: أنا كنت بروح النيابة من نفسي كل يوم وأتبلغ هنبقى نطلبك من ساعة ما شفت الأخبار على social media قلت فرصة أشوف ماما وأخدها في حضني، الحزن أني تم منعي حتى أقف بعيد وأشوفها وهُددت بالحبس، كل ده علشان أشوف أمي.

وواصل حفيد نوال الدجوي: الكذاب بيقول ماما كانت لوحدها وده غير صحيح كان معاها إنجي وماهي کشهود و7 محامين، أنا كنت هناك.

اقرأ أيضًا:

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

السكر 12.5 جنيه.. ننشر أسعار السلع التموينية لمقررات شهر يونيو 2025

محامي نوال الدجوي يكشف تفاصيل سرقة منزلها: خزائن فارغة وملايين مفقودة