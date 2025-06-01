نائب رئيس "قومي حقوق الإنسان": نثمن دور الفن في دعم القيم الإنسانية

كتب- محمد نصار:

قال محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يثمن الدور الريادي للفن والإعلام في دعم القيم الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وأضاف "كارم"، خلال احتفالية المجلس بعدد من الأعمال الدرامية رمضان 2025: نحن ننظر بعين الاحترام لكل عمل فني تناول قضية إنسانية، في إطار السعي نحو الحصول على الحق في المعرفة.

وتابع محمود كارم، أنهم يحرصون على تكريم الأعمال الفنية التي تناهض كافة أشكال العنف والتطرف، وتدعم القيم الإنسانية والحقوقية عبر تناول أكثر جرأة لقضايا تمس حقوق الإنسان المصري في مختلف القضايا.

وأشار إلى أن المجلس يضع نصب عينيه توسيع قاعدة التعاون مع كافة الجهات التي تدعم حقوق الإنسان ومنظومة القيم السامية التي تدافع عن حقوق الإنسان.

وينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الثقافية، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز لموسم رمضان 2025، وذلك مساء السبت 31 مايو، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود المجلس لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال الفن، انطلاقًا من الدور المؤثر للدراما التلفزيونية في تشكيل الوعي المجتمعي.

ويشهد الحفل حضور قيادات المجلس وأعضاء اللجنة الثقافية، إلى جانب نخبة من الفنانين، وكبار الصحفيين والكتّاب، وممثلين عن المجتمع المدني والحقوقي، حيث يتم تكريم الأعمال الدرامية التي تناولت قضايا إنسانية واجتماعية بروح من الوعي والمسؤولية.

وقد خضعت الأعمال المعروضة خلال شهر رمضان لتقييم لجنة متخصصة ضمّت نخبة من كبار النقاد، برئاسة الناقد الفني طارق الشناوي، وعضوية الأب بطرس دانيال، والنقاد سيد محمود، ومحمود عبد الشكور، وهالة البدري، حيث قامت اللجنة بمتابعة 40 عملًا دراميًا، واختارت خمسة منها للتكريم، وفق معايير دقيقة تراعي جودة الطرح ومدى ارتباطه بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد عزت إبراهيم، أمين اللجنة الثقافية بالمجلس، أن الجائزة تأتي في سياق دعم المجلس للدور التنويري للفنون، وبخاصة الدراما التي تحظى بجمهور واسع وتعد وسيلة فعالة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في الوعي العام.

ويتضمن الحفل أيضًا تكريمًا خاصًا لاسم الفنان الراحل فؤاد المهندس، أحد رموز الكوميديا المصرية، تقديرًا لإسهاماته الفنية الثرية، إلى جانب تكريم الفنان الكبير محمد صبحي، تقديرًا لمسيرته المتميزة وأعماله التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية بأسلوب راقٍ ومؤثر.