محامي نوال الدجوي يكشف تفاصيل سرقة منزلها: خزائن فارغة وملايين مفقودة

كتب- حسن مرسي:

قال محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، إن واقعة سرقة فيلا الدجوي كشفت عن فقدان ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية وكميات من الذهب.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أنه كان برفقة نوال الدجوي عند إبلاغ الشرطة بالسرقة وأثناء أدائها أقوالها أمام النيابة العامة.

وأوضح إصلاح أن نوال اكتشفت تغيير مفاتيح خزائن الفيلا التي تحتوي على الأموال والذهب، مشيرًا إلى أنه طالب بمراجعة الأرقام التسلسلية، فتبين اختلافها، مما أكد له وقوع السرقة بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الأسرة شككت في البداية بالرواية، ظنًا أن الراحل أحمد الدجوي كسر قفل المنزل فقط، لكنه كان مقتنعًا بأن السرقة حدثت.

وأكد أن أجهزة الأمن فتحت الخزائن ووجدتها فارغة تمامًا، في واقعة أُبلغ عنها بفقدان 50 مليون جنيه، 3 ملايين دولار، 350 ألف إسترليني، و15 كيلو من الذهب.

وأضاف أن نوال الدجوي أدلت بأقوالها أمام النيابة، مؤكدًا أنها كانت لائقة للإجابة على الأسئلة، وإلا لما استكملت التحقيقات.

وأوضح أن آخر مرة التقى فيها نوال كانت أثناء التحقيق، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك داعٍ للتواصل معها هاتفيًا منذ ذلك الحين.

وأشار إلى أن النيابة العامة تواصل التحقيقات لكشف ملابسات السرقة، التي أثارت جدلًا واسعًا.

وأكد إصلاح أن التحقيقات ستظهر الحقيقة، معربًا عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على استعادة المسروقات ومحاسبة المتورطين.