كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا إلى المحامي محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، إن "الخصوم تحدوا إظهار الدكتورة نوال الدجوي وحدها بلا ضغوط من خلال تسجيل صوتي أو مرئي للتأكد من قدراتها الذهنية على اتخاذ قرار، ما تعليقك؟".

خلال حواره ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، رد محمد إصلاح، قائلاً: "ظهور الدكتورة نوال الدجوي مرتبط ارتباطًا عضويًا بواقعة السرقة، السيدة كانت متواجدة بالنيابة وقدمت البلاغ وأدلت بأقوالها خلال 3 ساعات وكنت بصحبتها".

وأكد إصلاح، أن "نوال الدجوي هي من اكتشفت واقعة سرقة الخزائن والجهات الأمنية حينما وصلت للشقة اكتشفت تغيير كوالين الخزانة وقامت بكسر كوالين الخزائن ووجدناها خاوية على عروشها".

وأضاف، أن "النيابة وجدت الدكتورة نوال الدجوي في كامل قواها الذهنية للاستماع والتحقيق في البلاغ وقامت بالتوقيع باسمها رباعيًا على جميع أوراق المحضر".

وشدد محامي الدجوي، على أن "الدكتورة نوال في كامل قواها العقلية وهذا أمر محسوم وواضح".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لموكلتي، تريد أن تخرج للناس علنًا لكي تضحض أكاذيب وشائعات"، موضحاً أن "الدكتورة نوال كانت منذ أيام في ظهور علني ضمن احتفالية بالجامعة".