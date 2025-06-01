أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 6 يونيو 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار اليوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح يوم الإثنين إلى الجمعة على أغلب الأنحاء.