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دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف مقررات التموين لشهر يونيو 2025

08:00 ص الأحد 01 يونيو 2025

بدء صرف مقررات التموين

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كتب- محمد سامي:
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، صرف المقررات التموينية لشهر يونيو 2025 للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، وفقًا لقيمة الدعم المخصص لكل مستفيد دون زيادة في الأسعار.

وتوفر الوزارة من خلال منافذها المختلفة مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، حيث يمكن للمواطنين صرف ما يناسبهم من المنتجات وفقًا لقيمة الدعم المستحق لكل فرد على البطاقة التموينية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة تُغطي احتياجات المواطنين، تزامنًا مع استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025.

وأشار الوزير، إلى أن احتياطي اللحوم المجمدة يكفي لمدة عام، وزيت الطعام لأكثر من 4 أشهر، في حين يتجاوز احتياطي السكر 12 شهرًا، والقمح أكثر من 6 أشهر.

وأكد حرص الوزارة على ضخ كميات كبيرة من مختلف السلع واللحوم بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين.

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صرف السلع التموينية وزارة التموين
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