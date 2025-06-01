السكر 12.5 جنيه.. ننشر أسعار السلع التموينية لمقررات شهر يونيو 2025

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، صرف المقررات التموينية لشهر يونيو 2025، للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة، أن صرف السلع يتم وفقًا لقيمة الدعم المخصص لكل مواطن، بواقع 50 جنيهًا للفرد شهريًا على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 4 أفراد، بالإضافة إلى الدعم الاستثنائي الذي يتم صرفه للفئات الأكثر احتياجًا.

أسعار أبرز السلع التموينية لشهر يونيو 2025:

السكر: 12.60 جنيهًا للكيلو

الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا

الأرز: 18 جنيهًا للكيلو

المكرونة (400 جم): 6 جنيهات

العدس المجروش (500 جم): 12 جنيهًا

الفول المعبأ (500 جم): 8 جنيهات

الشاي (40 جم): 3 جنيهات

صلصة الطماطم (300 جم): 6 جنيهات

المسلى الصناعي (800 جم): 24 جنيهًا

وأوضحت الوزارة أن المواطن له الحرية في اختيار السلع التي تناسب احتياجات أسرته، في حدود قيمة الدعم المتاح على بطاقته، مع استمرار صرف نقاط الخبز كالمعتاد.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كافة السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لفترات آمنة، حيث يغطي مخزون السكر أكثر من 12 شهرًا، وزيت الطعام لأكثر من 4 أشهر، والقمح لما يزيد عن 6 أشهر.

وتأتي تلك الإجراءات في إطار خطة الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وضمان استقرار الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.