رئيس "البحوث الفلكية" يكشف مهام تليسكوب مصر الجديد في تحديد موعد عيد الأضحى

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على أهمية التليسكوب العالمي الجديد الذي يمتلكه المعهد، موضحًا أن مهامه لا تقتصر على مصر وحدها بل يمكن أن تستفيد منها الدول العربية الشقيقة.

وأوضح رابح خلال حواره ببرنامج "بصراحة" على قناة الحياة، أن من أبرز مهام التليسكوب تحديد المسارات الآمنة لإطلاق الأقمار الصناعية، مضيفًا أنه يقوم أيضًا برصد الحطام الفضائي الذي يدور في المدارات الخارجية للأرض.

وأوضح رابح أنه في حال عزم وكالة الفضاء المصرية على إطلاق قمر صناعي جديد، يتم التعاون لتحديد المدار الآمن لتجنب أي اصطدام محتمل مع الأجسام الفضائية المتناثرة، والتي يقدر عددها بالآلاف وتدور حول الأرض، مؤكدًا أن الاصطدام قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على القمر الصناعي وتلف الاستثمارات مشيرا إلى أن المعهد يقدم توصياته بشأن المدارات الآمنة بهدف حماية الأقمار الصناعية المصرية.

ونوه رئيس المعهد إلى أن من بين الأهداف المستقبلية استخدام قوة الليزر المنبعث من التلسكوب لدفع الأجسام الفضائية التي قد تسقط باتجاه الأراضي المصرية وتغيير مسارها لتسقط في مناطق أخرى آمنة. وصف هذه التقنية بأنها لا تزال قيد الدراسة والتطوير.

وأشار الدكتور رابح إلى الدور الهام الذي يلعبه المرصد في حساب بدايات الأهلة والشهور الهجرية، موضحًا أنه فيما يتعلق بعيد الأضحى، فإن الأمر متروك لتقديرات الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وتابع: أما بالنسبة لعيد الفطر، فإن للمعهد استقلالية كاملة في تحديد موعده بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة وغير القابلة للخطأ، والتي يتم تقديم تقرير بها لفضيلة المفتي الذي يعلنها بدوره للجمهور من خلال دار الإفتاء المصرية.

وأوضح رابح أن علماء المعهد يشاركون في اللجان الشرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية لرصد الهلال بالتعاون مع دار الإفتاء وهيئة المساحة، وأن رأيهم في النهاية استشاري لفضيلة المفتي صاحب الكلمة الفصل في هذا الشأن استنادًا إلى خلفيته الفقهية والشرعية.

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