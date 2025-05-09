رئيس قسم الفلك يكشف أسرار أقدم جهة بحثية في مصر

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية، الذي يُعرف تاريخيًا بأسماء عديدة مثل مرصد حلوان أو المرصد الملكي أو المرصد الخديوي، يُعد أقدم جهة بحثية علمية في مصر.

وأوضح شاكر خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" المذاع على قناة الحياة، أن محمد علي باشا، الذي كان يسعى لبناء إمبراطورية مصرية حديثة مستفيدًا من خلفيته الأوروبية ومعرفته بأهمية العلم، أدرك أن بناء الحضارات والمدن يعتمد على العلوم الحديثة كالفيزياء والرياضيات والهندسة، وهو نفس النهج الذي اتبعه قدماء المصريين الذين برعوا في علم الفلك.

ونوه شاكر إلى أمثلة مثل سنموت، الذي بنى معبد الدير البحري وأعظم مقبرة فلكية في التاريخ، ومخطط الأبراج الفلكية (الزودياك) الموجود في دندرة والذي يُعرض حاليًا في متحف اللوفر بفرنسا كأقدم خريطة للسماء في العالم.

ولفت شاكر إلى أن الحملة الفرنسية أُعجبت بالزودياك لكنها لم تتمكن من نقله، وانتظروا حتى وصول الإنجليز الذين قاموا بنقله إلى متحف اللوفر، مؤكدًا أن علم الفلك هو مقياس لتقدم الأمم.

وذكر الدكتور شاكر أن محمد علي باشا استعان برواد العلم في إنشاء المرصد، مثل علي باشا مبارك الذي وضع أسس التعليم في مصر، و محمود باشا الفلكي الذي توفي وهو وزير عام 1885 وكان زميلًا لعرابي باشا، وإسماعيل باشا الفلكي.

وأشار إلى أن أول خرائط مجمعة لمصر قام بإعدادها محمود باشا الفلكي، حيث سجل أول 10 خرائط في مصلحة المساحة، موضحًا أن المعهد بدأ نشاطه منذ حوالي 200 عام، وتحديدًا في عام 1839.

وأوضح رئيس قسم الفلك أن المتحف الحالي يضم أجهزة علمية متنوعة ليست فلكية فقط، بل تشمل أجهزة في المساحة التي كانت تابعة للمرصد حتى بدايات القرن العشرين مشيرا إلى أن أول رئيس لهيئة المساحة كان مدير مرصد حلوان سابقًا، وهو كيبينج الذي دُفن في مصر وتوفي عام 1919، وكانت زوجته كاترين ولي من كبار علماء الآثار.

وأشار شاكر إلى أن ثلاثة ملوك زاروا هذا المبنى لتكريم مرصد حلوان، أولهم الخديوي عباس حلمي الثاني، حيث تم إعداد خريطة طابا في مصلحة المساحة الموجودة داخل مرصد حلوان باستخدام أجهزته التي تقيس خطوط الطول والعرض للنجوم وتستخدم في رسم الخرائط، بما في ذلك تحديد حدود مصر الشرقية في اتفاقية 1906.

وأوضح شاكر أن رئيس وزراء تركيا في ذلك الوقت، الغازي مختار باشا، كان سفيرًا لتركيا في مصر سابقًا وهو فلكي، تمامًا كما كان رئيس الوزراء محمود باشا الفلكي وزيرًا وعلي باشا مبارك وزيرًا للتنظيم، مؤكدًا أن علم الفلك هو أساس لعلوم الهندسة والمساحة والفيزياء ودراسة النجوم.

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