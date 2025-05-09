كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي مصطفى بكري على أزمة البنزين المغشوش، قائلاً: " ما حدث ليس صدفة، بل مشكلة كبيرة تقف خلفها مافيا منظمة وعصابة كبرى يجب كشفها وتقديمها للعدالة".

وأكد بكري، خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن "غش البنزين وخلطه بالمواد ومواد أخرى ليس مجرد شائعات، دي بالفعل حقيقة واضحة تضرر منها العديد من ملاك السيارات، مشددًا على ضرورة إصدار بيان عاجل من وزارة البترول لتوضيح الحقائق خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الوطن.

ودعا مقدم "حقائق وأسرار"، البرلمان المصري إلى التدخل الفوري، معقبًا: "العصابة التي ارتكبت هذا الجرم يجب أن تنال أقصى العقوبات، تصل إلى الإعدام".

وحذر بكري من محاولات البعض استغلال هذه القضية لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار، مؤكدًا ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري الذي سيحبط أي محاولات لزرع الفتنة.

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