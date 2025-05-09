بعد وصول الكيلو لـ140 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف عن موعد تراجع أسعار العنب

أسعار الفواكه اليوم

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن سبب ارتفاع أسعار العنب بمختلف أسواق محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية.

وقال أبو صدام في تصريحات خاصة لمصراوي: إن العنب المعروض حاليا بالأسوق هو المجهز للتصدير والذي تم زراعته تحت الأنفاق البلاستيكية لضمان جودته خلال أشهر الصيف الأولى موضحا أن موسم العنب يبدأ في شهر يوليو وليس شهر مايو.

وأشار أبو صدام إلى أن أسعار العنب المتوقعة خلال موسم 2025 تتراوح ما بين 25 :50 جنيها للكيلو حسب جودته .

أسعار الفواكه اليوم:

التفاح المصري: من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو

التفاح الأمريكي: من 50 إلى 100 جنيه للكيلو

المانجو البلدي: من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الفراولة: من 12 إلى 24 جنيهًا للكيلو

الشمام: من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو

الكانتلوب: من 12 إلى 24 جنيهًا للكيلو

العنب البناتي (أحمر/أصفر): من 40 إلى 100 جنيه للكيلو

العنب المستورد (أحمر/أصفر): 120 جنيهًا للكيلو

البلح الرملي: من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الكمثرى: 135 جنيهًا للكيلو

الكيوي: من 70 إلى 150 جنيهًا للكيلو

البرقوق السكري: من 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو

البرقوق الإنجليزي: من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو

النبق: من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو

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