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تبدأ غداً.. موعد امتحانات الطلاب المصريين بالخارج الترم الثاني 2025

08:55 م الجمعة 09 مايو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

تنطلق غداً امتحانات الطلاب المصريين بالخارج الترم الثاني السبت الموافق 10 مايو عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وكشفت الوزارة، عن أرقام جلوس امتحانات الطلاب المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني لعام 2025، حيث يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن أرقام الجلوس عبر منصة "أبناؤنا في الخارج".

يمكن الوصول إلى أرقام الجلوس من خلال الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا

كما حددت الوزارة موعد بدء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، حيث تنطلق الاختبارات غداً السبت الموافق 10 مايو 2025، وذلك وفقًا للجداول التي تم نشرها عبر منصة "أبناؤنا في الخارج" على الموقع الرسمي للوزارة.

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وزارة التربية والتعليم امتحانات الطلاب المصريين بالخارج الترم الثاني 2025
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