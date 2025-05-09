رواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة بهذه التخصصات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة في محافظة جنوب سيناء، برواتب تتراوح بين 7000 جنيه و 10000 جنيه، في عدد من الشركات الكبرى في القطاع السياحي والخدمات.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة في شركة "شورز أمفورارس" تشمل التخصصات التالية:

1 مشرف خبز

1 عامل مناطق عامة

2 مشرف غرف

2 جنايني

1 أمل لوكر

1 منقذ شواطئ

1 متلقي طلبات

الشروط:

مؤهل عالي أو متوسط

السن: من 25 إلى 35 عامًا

الراتب: 7000 جنيه

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل في شركة "الريحانة العالمية للفنادق والمنتجعات السياحية"، والتي تشمل التخصصات التالية:

2 فني معدات

3 فني تبريد وتكييف

7 مضيف

9 منظف مناطق عامة

2 فني غلايات

7 منقذ

10 عامل تجهيز وتحضير

الشروط:

مؤهل متوسط

السن: من 21 إلى 25 عامًا

الراتب: من 7000 جنيه إلى 19000 جنيه

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف التخصصات، ودعم قطاع السياحة في محافظة جنوب سيناء.

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