خبير علاقات دولية: روسيا اعتمدت الجنيه المصري في التبادلات التجارية مع مصر ودول البريكس

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، على التطور اللافت الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التطور هو استمرار للعلاقات التاريخية الوطيدة التي جمعت بين مصر والاتحاد السوفيتي سابقًا، مؤكدًا على استمرار هذا التعاون في ظل التحديات المشتركة وتوافق المواقف بين البلدين.

وخلال مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عاشور أن روسيا تولي تقديرًا كبيرًا لمصر، خاصة بعد عام 2014، نظرًا لتوجه روسيا الثابت ضد التنظيمات المسلحة والإرهابية.

وقال: إن روسيا صنفت المباحثات مع مصر على المستوى السياسي برفيعة المستوى والتي لا تطبقها روسيا إلا مع دول قليلة تعتبر قوى كبرى.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى التكرار اللافت للزيارات المتبادلة بين البلدين، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يعد من أكثر الرؤساء مشاركة في الاحتفالات السنوية لذكرى الانتصار على النازية في روسيا، وهو ما يعزز اللقاءات الثنائية والتعاون في الملفات الأمنية المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، وجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ومواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت العلاقات تتجاوز التعاون المرحلي نحو شراكة استراتيجية، أكد الدكتور عاشور أن العلاقات المصرية الروسية تشهد بالفعل نوعًا من الشراكة الاستراتيجية، موضحًا أن هذه الشراكة تنبع من الاشتراك في التحديات والتهديدات الإقليمية، حيث يتلاقى الموقف الروسي في كثير من جوانبه مع الموقف المصري في مواجهة هذه التحديات، على عكس بعض الاختلاف في المواقف مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه بأن التوجهات المصرية تتجه نحو التوافق مع المواقف الروسية بشكل أكبر، خاصة على المستوى الأمني، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها الجيش المصري في مكافحة الإرهاب، والتي تتوازى مع الخبرة الواسعة للجيش الروسي على المستوى العالمي في هذا المجال.

وفي سياق أهمية مصر بالنسبة لروسيا في تحركاتها بالشرق الأوسط وأفريقيا، قال الدكتور عاشور: إن هذا الاهتمام تجلى في دعم روسيا لتطلعات مصر، خاصة في مجال الطاقة النووية، مشيراً إلى تمويل روسيا لـ 85% من تكلفة محطة الضبعة النووية.

وأضاف أن روسيا كان لها دور في قبول مصر في مجموعة البريكس عام 2024، لافتًا إلى استفادة مصر من هذه العضوية، خاصة وأنها من أكبر الدول المستوردة للقمح في أفريقيا، وكانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا قبل الأزمة الأوكرانية، وتوجهت بشكل أكبر نحو روسيا بعد ذلك.

ورداً على سؤال حول احتمالية الخروج باتفاقيات اقتصادية جديدة، أشار الدكتور عاشور إلى أن هناك توجهًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس لتقويض الهيمنة الدولارية، خاصة بعد "انكشاف الوجه الحقيقي" لدونالد ترامب، على حد تعبيره.

وقال: إن روسيا اعتمدت الجنيه المصري في التبادلات التجارية مع مصر ودول البريكس، ورأى أن مصر، في ظل قيادة الرئيس السيسي، تمثل نموذجًا لقوة الدولة وهو ما يعزز العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لروسيا تأتي بعد زيارة لليونان ذات أهداف اقتصادية في مجال الطاقة، معتبرًا أن الزيارة الروسية تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية استراتيجية لمصر في ظل التحديات الإقليمية.



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