نقيب الفلاحين يكشف عن إجمالي الإنتاجية المتوقعة من القمح بالموسم الحالي

كتب- حسن مرسي:

علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على بشائر موسم حصاد القمح الذي انطلق بالفعل في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعرب عن تفاؤله بالإنتاجية والمردود الاقتصادي لهذا المحصول الاستراتيجي.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الرادار الاقتصادي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن محصول القمح يحتل الصدارة كأكبر مساحة زراعية في مصر، حيث تبلغ المساحة المزروعة نحو 3 ملايين فدان مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 10 ملايين طن من القمح.

وأوضح نقيب الفلاحين أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد خلال الموسم الحالي كبيرة موضحا أنه من المتوقع أن تتراوح بين 20 أردبًا و 24 أردبًا للفدان الواحد.

ولفت أبو صدام إلى الإقبال المتزايد من الفلاحين على توريد محصولهم من القمح إلى الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم توريد ما يقرب من مليون ونصف المليون طن حتى الآن، مع توقعات بوصول إجمالي الكميات الموردة إلى حوالي 4 ملايين طن.

وأكد نقيب الفلاحين أن الحكومة المصرية تقوم بشراء القمح من الفلاحين بسعر مجزٍ للغاية، بل وأعلى من الأسعار العالمية الحالية، وهو ما يفسر الإقبال الكبير والملحوظ من جانب الفلاحين على توريد إنتاجهم من القمح لصالح الحكومة.

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