الرئيس السيسي يتبادل أحاديث ودية مع نظيره الصيني "جين بينج" في موسكو

كتب- محمد شاكر:

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أحاديث ودية مع عدد من قادة الدول المشاركة في احتفالات عيد النصر بالعاصمة الروسية موسكو، ومن ضمنهم الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية حيث كان هناك ترحيب كبير من جانب الرئيسين بهذا اللقاء.

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