تحذير من طقس الأحد.. صور الأقمار الصناعية ترصد ذروة الموجة الحارة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، أن موعد ذروة الموجة الحارة سيكون يوم الأحد المقبل.

ونشرت "الهيئة"، صورة من أقمارها الصناعية ترصد ذروة الموجة الحارة قبل موعدها الأحد المقبل والمناطق المتأثرة.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية واصل على الأقصر وأسوان إلى 43 درجة مئوية.

من جانبه، ذكرت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى تبلغ 36 درجة مئوية، في حين من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة في بعض المحافظات بحلول الأحد.

وأشارت الهيئة إلى درجات الحرارة المسجلة حاليًا بحسب محطات الرصد الجوي، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة: 33 درجة مئوية

الإسكندرية: 34 درجة مئوية

مرسى مطروح: 36 درجة مئوية

الأقصر: 36 درجة مئوية

أسوان: 38 درجة مئوية

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

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