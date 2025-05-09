أبو مازن خلال لقائه السيسي بموسكو: إسرائيل تحتجز 2 مليار دولار من مستحقات فلسطين

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في موسكو، على هامش المشاركة في احتفالات يوم النصر في العاصمة الروسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بكميات كافية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر دعماً للقضية الفلسطينية، موضحاً أهمية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، خاصة مع الخسائر في الأرواح الفلسطينية التي تتجاوز المائة قتيل أو أكثر يومياً، مشيراً إلى تطورات الموقف الدولي فيما يتعلق باعتراف الدول المختلفة بالدولة الفلسطينية.

وأوضح في هذا الصدد أن 149 دولة اعترفت حتى الآن بالدولة الفلسطينية، وأنهم يتطلعون إلى اعتراف باقي الدول بها، بما في ذلك باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، والولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أهمية الدعم المصري لذلك المسعى، وعلى أهمية الاجتماع الذي سوف يعقد في نيويورك يوم 18 يونيو 2025 دعماً لحل الدولتين.

أضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أبو مازن استعرض جهود الإصلاح الكبيرة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، وأوضح الرئيس أبو مازن أن الجانب الفلسطيني يبذل جهداً كبيراً في الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للقضية الفلسطينية ولأهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن تلك الجهود قد بدأت تؤتي بنتائج إيجابية.

أوضح الرئيس الفلسطيني أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يعتبر صعباً للغاية، خاصة أن إسرائيل تحتجز لديها نحو 2 مليار دولار من مستحقات الجانب الفلسطيني، مؤكداً أهمية قيام القمة العربية المقبلة في العراق بتناول ذلك الوضع المالي الصعب والخروج بنتائج إيجابية ملموسة في هذا الصدد.

ذكر المتحدث أن الرئيس رحب بكل قرارات الإصلاح التي اتخذها الرئيس أبومازن، مؤكداً أهمية تنفيذها بشكل كامل واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية لمواجهة الكارثة التي يتعرض لها أهالي القطاع، مشدداً سيادته على أن مصر سوف تبقى دوماً داعمة للقضية الفلسطينية.