"منصف بعد ظلم سنين".. أول تعليق من ساويرس على تعديلات قانون الإيجار القديم

كتب- محمد أبو بكر:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنها تعد "منصفة بعد سنوات طويلة من الظلم للملاك".

وأضاف "ساويرس"، على صفحته الرسمية على "إكس": "الإيجارات الحالية لا تكفي حتى للصيانة".

ونفى "ساويرس"، في رده على سؤال بشأن شراءه لعمارات في وسط البلد التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم، امتلاكه أي عمارات في تلك المنطقة، مؤكدًا: "لا أملك أي عمارات في وسط البلد ولم أشتري أي شيء هناك".

وعند سؤاله عن امتلاكه عقارات في منطقة الزمالك، أوضح ساويرس قائلًا: "بيت عائلتي في الزمالك منذ عشرين سنة".

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