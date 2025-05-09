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السياحة تكشف عن موعد بدء موسم العمرة الجديد 1447هـ

04:13 م الجمعة 09 مايو 2025

مناسك العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد بدء موسم العمرة الجديد 1447هـ، حيث أكد أن المملكة العربية السعودية ستبدأ الموسم في 14 ذو الحجة، الموافق 10 يونيو 2025.

وأضاف "عابد"، لـ"مصراوي"، أن مصر من المتوقع أن تبدأ موسم العمرة مبكرًا بالتزامن مع السعودية، وذلك في حال عدم تعديل ضوابط العمرة واعتماد نفس الضوابط التي تم تطبيقها في الموسم الماضي.

وأوضح "عابد" أنه في حال تم إجراء تعديلات جديدة على ضوابط العمرة هذا العام، فإن الموسم قد يتأخر ليبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

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غرفة شركات السياحة موعد بدء موسم العمرة الجديد تعديل ضوابط العمرة
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