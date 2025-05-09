السياحة تكشف عن موعد بدء موسم العمرة الجديد 1447هـ

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد بدء موسم العمرة الجديد 1447هـ، حيث أكد أن المملكة العربية السعودية ستبدأ الموسم في 14 ذو الحجة، الموافق 10 يونيو 2025.

وأضاف "عابد"، لـ"مصراوي"، أن مصر من المتوقع أن تبدأ موسم العمرة مبكرًا بالتزامن مع السعودية، وذلك في حال عدم تعديل ضوابط العمرة واعتماد نفس الضوابط التي تم تطبيقها في الموسم الماضي.

وأوضح "عابد" أنه في حال تم إجراء تعديلات جديدة على ضوابط العمرة هذا العام، فإن الموسم قد يتأخر ليبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

بث مباشر.. احتفالات روسيا بعيد النصر في الساحة الحمراء بمشاركة الرئيس السيسي

القوات المصرية تشارك في عرض عسكري أمام الرئيسين بوتين والسيسي باحتفالات عيد النصر

مدبولي يؤكد حِرصه على متابعة أداء منظومة الشكاوى للاطمئنان على جودة العمل