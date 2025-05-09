الرئيس السيسي يشارك في مأدبة غداء على شرف القادة والرؤساء المشاركين باحتفال النصر

(أ ش أ):

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال بـ"عيد النصر".

وكان رئيس الجمهورية قد حضر اليوم الجمعة، في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وعدد من القادة والرؤساء.

صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.