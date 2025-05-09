إعلان

الرئيس السيسي يشارك في مأدبة غداء على شرف القادة والرؤساء المشاركين باحتفال النصر

03:13 م الجمعة 09 مايو 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ):

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال بـ"عيد النصر".

وكان رئيس الجمهورية قد حضر اليوم الجمعة، في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وعدد من القادة والرؤساء.

صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الرئيس السيسي يشارك في مأدبة غداء الذكرى الثمانين بعيد النصر الساحة الحمراء بموسكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان