زيادة غير مسبوقة.. موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل 2025.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن صرف منحة عيد الأضحى سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن خطة الوزارة لدعم هذه الفئة بمناسبات مختلفة.

وأوضح أن منحة عيد الأضحى هذا العام 2025 ستشهد زيادة ملحوظة لأول مرة، لترتفع من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه للعامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا لدى الوزارة.

العمالة غير المنتظمة تستفيد من 6 منح سنوية

تمنح وزارة العمل للعاملين غير المنتظمين دعمًا ماليًا في مناسبات مختلفة على مدار العام، حيث يتم صرف ست منح سنوية تشمل:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

ويتم تمويل هذه المنح من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي واجتماعي لهذه الفئة.

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى فلكيًا

بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك فجر يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في تمام الساعة 5:03 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبقى الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة، وفي بقية محافظات الجمهورية لفترات تتراوح بين 40 و49 دقيقة.

أما على مستوى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن مدة بقاء الهلال ستتفاوت بين 9 و59 دقيقة بعد الغروب، مما يعني أن غرة شهر ذي الحجة فلكيًا ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025، على أن تحل وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.