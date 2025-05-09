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مدبولي يؤكد حِرصه على متابعة أداء منظومة الشكاوى للاطمئنان على جودة العمل

11:50 ص الجمعة 09 مايو 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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(أ ش أ):

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة للاطمئنان على جودة العمل، والتأكُد من بذل أعضائها أفضل الجهود لمعالجة شكاوى المواطنين وتلبية طلباتهم، ولا سيّما في القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الصحة، ومساندة الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف جهود ضبط الأسواق وتأمين توافر السلع والمواد الغذائية.

جاء ذلك خلال متابعة ، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء متابعة أداء منظومة الشكاوى الشرائح الأولى بالرعاية تأمين توافر السلع
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