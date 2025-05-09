القوات المصرية تشارك في عرض عسكري أمام الرئيسين بوتين والسيسي باحتفالات عيد النصر

كتب- محمد أبو بكر:

عرضت قناة "إكسترا نيوز" بثًا مباشرًا لمشاركة القوات المصرية في العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر.

وانطلقت مراسم الاحتفال صباح اليوم في الساحة الحمراء، وبدأت بالعروض العسكرية التي شاركت فيها 13 دولة، وسط أجواء احتفالية رسمية مهيبة، بمشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم.

كما بثت القناة لحظة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقادة المشاركين في الفعالية، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك على هامش احتفالات الذكرى السنوية لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس السيسي وصل إلى الساحة الحمراء في موسكو منذ قليل، للمشاركة في الاحتفالات الرسمية التي تحيي مرور 80 عامًا على النصر في الحرب العالمية الثانية.