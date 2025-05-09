الرئيس السيسي يصل الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر

(أ ش أ)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في 9 مايو، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس السيسي، بمقر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو على هامش حضور مأدبة عشاء أقامها الرئيس الروسي للقادة المشاركين فى احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر.

وتحتفل روسيا بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية، اليوم الجمعة ٩ مايو الحالي.

وتبدأ هذه الاحتفالات بعروض عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.