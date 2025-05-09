رئيس بنما: لن نعيد التفاوض بشأن اتفاق أمني مع أمريكا

بنما سيتي- (أ ب)

قال رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو يوم الخميس إنه لن يعيد التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة لمنح القوات الأمريكية حق الوصول إلى المنشآت البنمية، على الرغم من الاحتجاجات التي تتهمه بتعريض سيادة البلاد للخطر.

ونظم آلاف البنميين مسيرة في العاصمة يوم الثلاثاء الماضي في أكبر احتجاج حتى الآن ضد اتفاق تم توقيعه خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الشهر الماضي.

وأصدرت السفارة الأمريكية بيانا يوم الأربعاء قالت فيه إن الاتفاق لا يسمح بإنشاء قواعد عسكرية في بنما. ويثير الوجود العسكري الأمريكي في بنما حساسية، حيث لا يزال البنميون يتذكرون الغزو الأمريكي عام 1989، وقد اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تستعيد الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما.

وقال مولينو خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي:"سيادة بنما ليست على المحك، ولم يتم تسليمها، ولم يتم منحها". وأصر على أن الاتفاق لن يؤدي إلى وجود قواعد أمريكية في بنما.

وقالت الحكومة إن المواقع التي سيتمكن فيها الجنود والمتعاقدون الأمريكيون من الوصول إليها ستظل دائمًا تحت سيطرة بنما كما يمكن لبنما إنهاء الاتفاق بإشعار مدته ستة أشهر.

وأدت الاحتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة إلى إغلاق الشوارع وجذبت الآلاف من المواطنين.