لمدة 10 أيام.. غلق جزئي لـ كوبري 26 يوليو بالجيزة بالاتجاهين

كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للفواصل العرضية بكوبري 26 يوليو في الاتجاهين أعلى شارع السودان، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة لمرور الجيزة، بهدف تسهيل حركة المركبات ورفع كفاءة الكوبري.

وأوضحت المحافظة في بيانها أن تلك الأعمال ستتطلب إجراء غلق جزئي للكوبري في كلا الاتجاهين بالتناوب، على أن تُنفذ الأعمال على مرحلتين، وفقاً للجدول الزمني التالي:

المرحلة الأولى: تشمل الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر نحو المهندسين، وذلك لمدة 7 أيام تبدأ من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الخميس 15 مايو 2025، مع استمرار العمل على مدار 24 ساعة يومياً.

المرحلة الثانية: تشمل الاتجاه القادم من المهندسين في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام، بدءاً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة 23 مايو 2025 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد 25 مايو 2025، على أن تُنفذ الأعمال أيضاً بشكل متواصل دون انقطاع.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسّقت مع الشركة المنفذة للمشروع لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، بالإضافة إلى الطواحين الضوئية والكشافات بمحيط الأعمال، وذلك لضمان السلامة العامة وتأمين حركة السير، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترات الغلق الجزئي.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين البنية التحتية للطرق والمحاور الحيوية، بما يضمن رفع كفاءة الشبكة المرورية وخدمة المواطنين بشكل أفضل.