لا يقل عن 20 عامًا.. تعرف على شروط الالتحاق بلجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف

كتب- نشأت علي:

حدد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية.

ونصت المادة الأولى بمشروع القانون، الذي رفضه الأزهر الشريف، على عدد من القواعد والاشتراطات الواجب توافرها للانضمام للجان الفتوي التابعة لوزارة الأوقاف، والتي جاءت على النحو التالي:-

المادة (1) من هذا القانون.

تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:

1- ألا تقل سنة عن 20 عامًا.

2- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

4- إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

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