"تضامن النواب" تناقش موازنة ذوي الهمم.. والقصبي: الرئيس منحهم اهتمامًا كبيرًا

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي ذوي القدرات الخاصة اهتمام كبير، سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو التشريعات التي تساهم بقوة في حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المكتسبة.

جاء ذلك جاء خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي لذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار "القصبي" رئيس اللجنة إلى أن مخصصات المجلس في موازنة العام المالي 2025/2025 حوالي 28 مليون جنيه، بزيادة عن العام المالي الماضي 20% تقريبا، لافتا إلى أن الدعم والمنح والمزايا بلغت 750 ألف جنيها، والمصروفات الأخرى 21 الف جنيها، وشراء الأصول غير المالية 9.6 مليون جنيه وهو نفس الرقم الموجود في العام السابق والحالي ".

وأكد القصبي، إن المجلس عليه مسئوليات كبيرة ََوجسيمة، وربما تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتم متابعته على أرضا الواقع بشكل مستمر من قبل اللجنة لإزالة التعوقات ان وجدت وتوظيف المقومات في أماكنها، وحسن استغلال الموارد المتاحة".