ائتلاف ملاك الايجار القديم: لدينا عقود إيجارية لشقق قيمة الايجار فيها 60 قرشًا

كتب- حسن مرسي:

أكد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك الايجار القديم، أنهم يعيشون في ظلم وقهر منذ سنوات طويلة بسبب عقود الايجار القديم، مطالبا بزيادة القيمة الايجارية بحد أدنى 2000 جنيه بالمناطق الشعبية و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية.

وكشف مصطفى عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن أن هناك عقود ايجارية قيمة الايجار فيها 60 قرشا والمحلات التجارية بالإيجار القديم مصيبة كبرى، مؤكدا أن هناك عوار كبير بقانون الايجار القديم.

وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم حمى المستأجر الغني والفقير على حساب المالك، مؤكدا أن مدة 5 سنوات أبرز المواد التي نعترض عليها في مشروع قانون الايجار القديم، متابعا: "هناك عوار في عقود الايجار القديم للمحلات التجارية وكيف يدعم المالك تاجرا غنيا".