تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي

كتب-عمرو صالح:

استقبل عبدالفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، النجم العالمى مينا مسعود خلال زيارته للمدينة اليوم ، حضر اللقاء أحمد سامى رئيس لجنة مصر للأفلام بالمدينة.

وبحسب بيان المدينة استعرض الجبالي خلال اللقاء،دور المدينة المبذول في لجذب شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها فى مصر، والدعم الكبير الذي تتلقاه من أجهزة الدولة المعنية فى هذا الاتجاه، لوضع مصر على خريطة السينما العالمية.

وفى هذا الإطار، أوضح أحمد سامى دور لجنة مصر للأفلام بالمدينة فى تقديم كافة التسهيلات الإدارية والجمركية لوفود السينما العالمية، التى ترغب فى تصوير أعمالها فى مصر ،مشيراً إلى التنسيق الكامل بين المدينة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات، وتقديم أفضل خدمة لشركات الإنتاج السينمائية العالمية، وبأفضل الأسعار الجاذبة لتصوير الأفلام العالمية فى مصر.

وأضاف أن اللجنة قد أشرفت على تصوير أكثر من 70 عملاً منذ إنشائها حتى الآن للعديد من الجنسيات ، وفي مختلف الأماكن السياحية والأثرية فى جمهورية مصر العربية.

وقد أعرب مسعود عن سعادته بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامى هذا الصرح الإعلامي الكبير، بما تملكه من إمكانيات تضاهي مثيلاتها فى العالم، مؤكداً حرصه الدائم على إظهار انتمائه لأصوله المصرية ، وإبراز هويته الثقافية المصرية التى يعتز بها كثيراَ كونه تربى فى بيت مصرى ، ونشأ على حبه للأفلام المصرية والنجوم المصريين الكبار أمثال إسماعيل ياسين وعادل إمام والراحل نور الشريف، وكثيراً من النجوم.

وكشف مينا عن رغبته واهتمامه الكبير فى العمل فى مصر لتوصيل صورة الفن المصري للعالم ، وخاصة وأن مصر تمتلك كافة الإمكانيات والمقومات إضافة إلى الأجيال الواعدة الصاعدة فى السينما المصرية وقدرتها على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وأكد حرصه الكبير على إظهار صورة مصر الحقيقية لدى صناع السينما فى العالم وما تتمتع به من توافر كافة عناصر الأمن والإستقرار.

وفي سياق متصل، أعرب أجرى النجم مينا مسعود بعمل جولة بالمدينة للإطلاع على إمكانياتها الفنية والعلمية، حيث زار مركز التراث السمعى والبصرى بالمدينة، والذى يتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام وحمايتها من التهالك، كما زار مناطق التصوير المفتوحة واطلع على الاستعدادات الجارية فى الفترة الحالية لاستقبال تصوير الأعمال الفنية.

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