كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة

كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة العمل، خطوات استخراج كعب العمل أونلاين، حيث يعد من المستندات الرسمية الأساسية التي تطلبها المؤسسات الحكومية والخاصة عند التقدم للوظائف، ويحتوي على بيانات الشخص المتقدم.

كيفية استخراج كعب العمل

أطلقت وزارة العمل خدمة استخراج "كعب العمل" إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، بالإضافة إلى تقديم هذه الخدمة في مكاتب العمل المنتشرة على مستوى الجمهورية.

خطوات استخراج كعب العمل عبر الإنترنت

لاستخراج كعب العمل إلكترونيًا، يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، من هنا.

- اختيار خدمة "تسجيل راغبي العمل" من قائمة الخدمات الإلكترونية.

- في حال التسجيل للمرة الأولى، يجب على المواطن تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بدقة.

- تحديد مكان العمل، سواء في مصر أو خارجها.

- بعد إتمام إدخال البيانات، يتم حفظ وتقديم الطلب.

- في اليوم التالي، يتعين على المواطن زيارة مكتب العمل التابع لمحل إقامته لاستلام كعب العمل المطبوع.

كيفية استخراج كعب العمل من مكاتب وزارة العمل

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون استخراج كعب العمل من مكاتب وزارة العمل مباشرة، يمكنهم التوجه إلى المكتب القريب من محل إقامتهم، وتقديم المستندات المطلوبة لموظفي الخدمة، ثم استلام كعب العمل بعد إتمام الإجراءات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل:

للحاصلين على مؤهل دراسي:

أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع.

مستند يثبت محل الإقامة ضمن نطاق المكتب.

أصل شهادة المؤهل الدراسي.

أصل شهادة الموقف من التجنيد (للذكور).

الرقم التأميني.

شهادة خبرة (إن وجدت).

شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة في حالة العمل في مهنة غير التخصص الدراسي.

لغير الحاصلين على مؤهل دراسي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

مستند إثبات محل الإقامة.

الرقم التأميني.

شهادة الموقف من التجنيد (للذكور).

شهادة خبرة (إن وجدت).

شهادة قياس مستوى المهارة.

رخصة مزاولة المهنة للمهن التي تتطلب ذلك.

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