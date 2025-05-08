أمل عمار تشارك في اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة ، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي للمرأة، وبحضور كل من النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة ، والدكتورة رضوي إسماعيل وكيلة اللجنة، والأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وعدد من قيادات المجلس،

وفي بداية كلمتها، قالت المستشارة أمل عمار: "شكراً جزيلاً الدكتور عبد الهادي القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، والشكر موصول للمنصة الكريمة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة والدكتورة رضوى إسماعيل وكيلة اللجنة، والتى تعد أحد البطلات المصريات كزوجة شهيد بطل من أبطال القوات المسلحة بجيش مصر العظيم .

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة: نواب ونائبات البرلمان المصري العظيم بداية كونى موجودة لأول مرة بهذه الصفة كرئيسة للمجلس القومي للمرأة تحت قبة البرلمان أتحدث مع عظماء وعظيمات مصر الذين لهم كامل الاحترام والتقدير على ما وصلت إليه المرأة المصرية من إنجازات في إطار تشريعي وظهير قانوني قوي أثبت أن الدولة المصرية هي دولة حقوق الإنسان ودولة الحريات والحقوق وأن البرلمان يعي تماماً أهمية التشريعات فى استمرار حماية المرأة لنيل كافة حقوقها فضلاً عن الإرادة السياسية التي نكن لها كافة الاحترام والتقدير والتي كانت الظهير الأول والمستمر والظهير الأخير للمرأة المصرية في حماية حقوقها وعدم المساس بأي مكتسبات قد اكتسبتها من قبل.

وأضافت : إحساسي بالفخر لأنني على مدار 8 سنوات من الكفاح والنضال تحت هذه القبة زاملت فيهم الدكتورة مايا مرسى للحصول على الكثير من المكتسبات منها هذه المكتسبات الخاصة بتخصيص الأراضي لفروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات.

وتابعت: وباعتبار أن هذه الجلسة تناقش الموازنة إلا أنني سوف أختصر بهذا الصدد مع وعد بلقاء لعرض الإنجازات وما تحقق في العام الماضي.. لاسيما ونحن نشهد هذا العام الاحتفال بمرور 25 عاما أي بربع قرن على إنشاء المجلس القومي للمرأة وهو مشهد كبير في عمر المرأة المصرية يضم إنجازات غير مسبوقة.

وأضافت: الدستور يُلزم الدولة بإنشاء المحاكم للمواطنين وتقرب جهات التقاضي للمواطنين، وذات الصدد والصلة بإنشاء فروع للمجلس القومي للمرأة لتقديم الخدمات للمرأة المصرية،، والخدمات ليست مقصورة على المرأة المصرية فقط، بل كل امرأة متواجدة على الأراضي المصرية.

واستكملت: "وفي ظل العصر الذهبي للمرأة المصرية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوسع في إنشاء مقرات لفروع المجلس على مستوى الجمهورية، ونستهدف إنشاء فروعا للمجلس فى كل المحافظات"، لافتة الى الجهود التي تمت بقيادة الدكتورة مايا مرسى فى السعي لتخصيص عدد من الأراضي في عدد من المحافظات لإنشاء فروع للمجلس تغطى كافة أنحاء الجمهورية.