الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان: "يسعدني أن نعمل سويًا من أجل عالم يسوده السلام"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للبابا ليو الرابع عشر بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان.

وكتب الرئيس السيسي- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أبعث إليكم قداسة البابا ليو الرابع عشر بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم بابا للفاتيكان، متمنياً لقداستكم كل التوفيق والسداد في مسيرتكم المباركة، وكلي ثقة في قداستكم لمواصلة مسيرة إرساء السلام والمحبة، والتمسك بالقيم والأخلاق النبيلة، ونبذ العنف والكراهية والحروب.

وأضاف: "ويسعدني أن نعمل سويا من أجل عالم أفضل يسوده السلام والتنمية والاستقرار والتسامح والاحترام المتبادل".

واختتم: "مع أطيب التمنيات لكم بدوام الصحة والعافية والنجاح".