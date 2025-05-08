القاهرة تسجل 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 36 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 35 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.