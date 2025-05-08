حريق عقار الأزبكية.. بيان رسمي من محافظة القاهرة بشأن الإصابات والوفيات

كتب- محمد نصار:

نفى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وجود أي أصابات أو وفيات في الحريق الذي نشب بالدور الأول والثاني لأحد المباني الإدارية المكون من أرضي و١١ دورا متكررا ب ١٢ شارع راتب باشا بالأزبكية والتي سيطرت عليه قوات الحماية المدنية.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وقوات الحماية المدنية، ومسئولو الحي، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى عقارات أخرى.