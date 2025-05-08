هل احترق مقر بنك القاهرة في الأزبكية؟ المحافظة تكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:

نفت محافظة القاهرة ما تردد على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بأن الحريق الجاري السيطرة عليه بمنطقة الأزبكية قد نشب بمبنى بنك القاهرة.

وأكدت محافظة القاهرة، في بيان، أن الحريق الجاري السيطرة عليه حاليًا ب ١٢ شارع راتب باشا بالأزبكية نشب بالدور الأول والثاني لأحد المباني الإدارية المكون من أرضي و١١ دورا متكررا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وقوات الحماية المدنية، ومسئولو الحي، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى عقارات أخرى.

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