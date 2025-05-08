حدث في 8ساعات| الرئيس السيسي يلتقي مساء غدا مع الرئيس الروسي.. وموجة شديدة الحرارة خلال ساعات

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها التقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء غدًا الجمعة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى روسيا.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الرئيس السيسي يلتقي مساء غدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء غدًا الجمعة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى روسيا.

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سفير مصر بموسكو: زيارة الرئيس السيسي تُعزز الشراكة المصرية الروسية

تتجه الأنظار نحو موسكو حيث يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في احتفالات عيد النصر.

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فقدنا 2 مليون حمار.. نقيب الفلاحين يطالب بوقف ذبح الحمير وتصدير جلودها

طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بوقف ذبح الحمير وتصدير جلودها إلا للضرورة القصوى، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الحيوان كعنصر رئيسي في التوازن البيئي، وذلك بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للحمار، الذي يوافق 8 مايو من كل عام.

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رفع 150 طنًا من المخلفات في حملات نظافة مكبرة بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال حملات النظافة المكثفة التي نفذتها المحافظة بعدد من المناطق الحيوية، والتي استهدفت رفع كفاءة النظافة العامة وتحسين المشهد الحضاري، شملت نفق الكرتون، شارع ترسا، وترعة الزمر في نطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم.

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نقيب المحامين يُعاقب 61 محاميًا بسبب الرسوم القضائية

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن عقوبات المخالفين لتنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم.

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مصر تُطلق أولى رحلات الحج السياحي 2025 خلال أيام

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد بدء أولى رحلات الحج السياحي 2025

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موجة شديدة الحرارة خلال ساعات يعقبها انخفاض حاد.. الأرصاد تعلن التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اعتبارًا من غدٍ الجمعة 9 مايو 2025 حتى الأربعاء 14 مايو 2025، على أغلب الأنحاء.

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السياحة تواصل التعافي رغم التحديات: 8.7 مليار دولار إيرادات النصف الأول من 2024-2025

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تسجيل القطاع السياحي المصري أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، محققًا زيادة قدرها 25% في أعداد السائحين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

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"حماة الوطن" يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة لتعديل الإيجار القديم

دعا حزب حماة الوطن، لإعادة النظر في مقترح الحكومة الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بما يضمن استقرار المجتمع.

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الأوقاف تعلن قيمة صكوك الأضاحي لعام 2025

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق حملة صكوك الأضاحي التي تنفذها، بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار دور الوزارة المجتمعي والدعوي والتكافلي، وحرصها على إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية طوال العام، وليس في أيام العيد فقط.

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مدبولي: نحتاج تريليون جنيه لاستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية يتطلب استثمارات تقدر بنحو تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى بقوة للانتهاء من هذا المشروع القومي بكافة المحافظات، لما له من أثر مباشر على جودة الحياة والخدمات الصحية للمواطنين.

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استبعاد وخصم ومجازاة.. ماذا حدث في جولة نائب وزير الصحة بأسوان؟

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية مكثفة بمحافظة أسوان، شملت عددًا من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، بالتزامن مع تنفيذ مرور مركزي مجمع يضم قطاعات الطب الوقائي والرعاية الأولية، بمشاركة 60 مشرفًا من مختلف الإدارات المركزية.

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