جراحة استبدال مفصل الورك في تركيا.. تمنح المرضى حياة جديدة دون ألم

إعلان تحريري: في مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية… تقنيات متقدمة، خبرات عالمية، ونتائج فورية

تُعد مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية في تركيا من أبرز المؤسسات الطبية المتخصصة في جراحة العظام والمفاصل على مستوى العالم، حيث تقدّم حلولًا متقدمة لعلاج أمراض المفاصل، خاصة جراحات استبدال مفصل الورك والركبة، والتي تمنح المرضى حياة خالية من الألم وحركة طبيعية.

بفضل أطباء ذوي خبرة عالمية مثل البروفيسور الدكتور بوراك آكان، وغرف العمليات المجهزة بأحدث التقنيات، تواصل مجموعة أجيبادم تقديم خدماتها بجودة عالية تضمن للمريض التشخيص الدقيق والعلاج الفعال، في بيئة تُراعي احتياجاته الصحية والنفسية.

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استبدال مفصل الورك: استعد قدرتك على الحركة

تُعتبر جراحة استبدال مفصل الورك من أكثر الطرق العلاجية فعالية للمرضى الذين يعانون من آلام شديدة في المفصل أو صعوبة في الحركة. فعند تلف المفصل نتيجة أمراض مثل الفُصال العظمي، أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو النخر اللاوعائي، أو الإصابات الناتجة عن الحوادث والسقوط، قد تصبح الجراحة باستخدام مفصل اصطناعي أمراً لا مفر منه. ويُختار نوع المفصل الصناعي وفقًا لعوامل متعددة مثل عمر المريض، وبنيته العظمية، وحالته الصحية العامة

ومن أكثر الأسباب شيوعاً لاستبدال مفصل الورك هو الفُصال العظمي، والذي ينتج عن تآكل الغضاريف مع مرور الوقت، مما يُصعّب على المريض حتى الجلوس أو المشي. أما التهاب المفاصل الروماتويدي فهو مرض مناعي يؤدي إلى تآكل سطح المفصل. كما أن النخر اللاوعائي يسبب فقدان التروية الدموية للعظم مما يؤدي إلى انهيار المفصل. وتُعد كسور الورك، خاصة لدى كبار السن، من الأسباب الشائعة أيضاً لهذه الجراحة، حيث يصعب التئام العظام ويصبح التعويض بمفصل اصطناعي ضرورياً لاستعادة الحركة

جراحة استبدال مفصل الورك في أجيبادم

تستخدم مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية أحدث الأساليب الجراحية في عمليات استبدال مفصل الورك. ويعتمد البروفيسور الدكتور بوراك آكان على تقنية "المدخل الأمامي الجانبي" والتي تُقلّل من خطر خلع المفصل بعد الجراحة وتُسرّع عملية التعافي. وخلال الجراحة، يتم اختيار المفصل الأنسب لهيكل عظام المريض، وتُوضع خطة علاجية فردية تناسب احتياجاته الخاصة

قصة ديان: الألم ينتهي في يوم واحد

ديان، البالغة من العمر 57 عاماً، خضعت سابقًا لجراحة استبدال مفصل الورك في بلدها. لكن الجراحة لم تحقق النتيجة المرجوة، فاستمرت في المعاناة لسنوات. ومع تفاقم الألم في الأشهر الأخيرة، أصبحت عاجزة عن المشي. وبعد إجراء الفحوصات، تبين أن المفصل الاصطناعي تحرك من مكانه وأنها بحاجة إلى جراحة تصحيحية

تقدمت ديان إلى مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية وهي ممتلئة بالقلق، لكنها وجدت الأمل في خبرة الأطباء والتقنيات المتطورة. أُجريت لها جراحة تصحيحية ناجحة على يد البروفيسور الدكتور بوراك آكان، وتمكنت من المشي في نفس يوم العملية. وبعد أربعة أيام فقط، غادرت المستشفى وعادت لحياتها الطبيعية، تنعم بحياة خالية من الألم

تجسد قصة ديان نجاح أجيبادم في هذا النوع من الجراحات ونهجها الإنساني في رعاية المرضى. فقد قام الدكتور آكان وفريقه بتقييم حالتها بعناية، واكتشفوا فقداناً كبيراً في العظم. وبعد جراحة معقدة، استعادت ديان قدرتها على الحركة في يوم العملية ذاته. كما عبّرت زوجتها "أمارا"، وهي طبيبة أيضاً، عن امتنانها الكبير لما لمسته من احترافية ورعاية حقيقية في مستشفى أجيبادم.التعافي يبدأ من اليوم الأول

يُؤكد البروفيسور آكان أن المرضى في معظم الحالات يبدؤون المشي خلال 4-6 ساعات فقط بعد العملية باستخدام مشاية، ويستغنون عنها خلال أسبوع. ويُعد العلاج الفيزيائي عنصرًا أساسيًا لاستعادة القوة العضلية وتحقيق نتائج مستدامة.

مرحلة التعافي بعد جراحة استبدال مفصل الورك

تختلف مدة التعافي من مريض لآخر، إلا أن المشي عادة ما يبدأ في اليوم نفسه. ويؤكد الدكتور آكان أن معظم مرضاه يتمكنون من الوقوف والمشي بمساعدة مشاية خلال 4 إلى 6 ساعات بعد العملية. ويُنصح باستخدام المشاية أو العصا خلال الأسبوع الأول فقط، ليبدأ بعدها