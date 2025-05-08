رئيس "حماية المستهلك": رئيس الوزراء يتابع بدقة ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع

(أ ش أ):

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لا سيما ما يتعلق بمدى إتاحة السلع الأساسية للمواطنين - وتحديدًا السلع الإستراتيجية السبع: زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض- ومنع مظاهر الغش التجاري وأية ممارسات احتكارية، وإنفاذ القانون حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك مع محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي، بديوان عام المحافظة اليوم الخميس؛ لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة ومواجهة الممارسات السلبية الضارة بحقوق المواطنين.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 بشأن السلع الإستراتيجية السبع، وحماية المواطن ضد الممارسات الضارة بما يحقق ضمان استقرار الأسعار ويُلبي احتياجات المواطنين.

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة، لاستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين، مؤكدا أن التوجيهات واضحة في هذا الصدد وهي التنسيق والتعاون المستمر بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما يحقق في المقام الأول حماية المواطنين.