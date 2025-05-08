سفير مصر بموسكو: زيارة الرئيس السيسي تُعزز الشراكة المصرية الروسية

كتب- حسن مرسي:

تتجه الأنظار نحو موسكو حيث يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في احتفالات عيد النصر. هذه الدعوة، التي

أكد السفير نزيه النجاري، سفير مصر لدى روسيا ، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في احتفالات عيد النصر؛ تجسيد للتقدير العميق للعلاقات بين القاهرة وموسكو، تؤكد على الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين وقادتهما، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.

خلال مداخلته الهاتفية لقناة "الأولى" المصرية، أشار النجاري إلى أن الزيارة تمثل فرصة ذهبية لتوسيع آفاق الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا، ومن المتوقع أن تشهد المباحثات بين الرئيسين نقاشات معمقة حول القضايا الملحة، لاسيما التصعيد الإسرائيلي في غزة والأوضاع المضطربة في المنطقة.

وأكد السفير أن مصر تظل في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، حيث تواصل جهودها الحثيثة لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى بلورة حلول عملية لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، مع التركيز على تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.