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الرئيس السيسي يلتقي مساء غدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو

05:24 م الخميس 08 مايو 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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(أ ش أ):

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء غدًا الجمعة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى روسيا.

ويقيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الخميس، حفل عشاء تكريما لرؤساء الوفود الأجنبية المشاركين في الاحتفال بالذكري الثمانين للانتصار.

ويقام صباح غدا الجمعة العرض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار بالساحة الحمراء بموسكو، ويتوجه رؤساء الوفود بعدها إلى النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الكسندروفسكى.

ويضع الرئيس السيسي والرؤساء المشاركون في الاحتفال بعيد النصر الزهور على النصب التذكاري ثم يتم أخذ الصورة الجماعية للرؤساء المشاركين، كما يقيم الرئيس بوتين مأدبة غداء للرؤساء المشاركين في الاحتفالية.

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