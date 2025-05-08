فقدنا 2 مليون حمار.. نقيب الفلاحين يطالب بوقف ذبح الحمير وتصدير جلودها

كتب- عمرو صالح:

طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بوقف ذبح الحمير وتصدير جلودها إلا للضرورة القصوى، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الحيوان كعنصر رئيسي في التوازن البيئي، وذلك بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للحمار، الذي يوافق 8 مايو من كل عام.

وأوضح "أبو صدام"، في بيان الخميس، أن الحمار رغم ما يُتهم به من غباء، يعد من أذكى وأكثر الحيوانات تحملًا، وله دور بارز في خدمة الإنسان منذ القدم، حيث استخدم في نقل الأسمدة وحرث الأرض ودرس المحاصيل، كما أن استخدامه يقلل من التلوث البيئي الناجم عن الآلات الحديثة.

وأشار إلى تراجع أعداد الحمير في مصر من أكثر من 3 ملايين إلى أقل من مليون، بسبب اعتماد الفلاحين على وسائل النقل الحديثة، وارتفاع تكاليف تربيتها، بالإضافة إلى العائد المرتفع من بيع جلودها، والتي تُصدر بأسعار تفوق قيمة الحمار نفسه.

وأضاف أن اختفاء الطرق الوعرة وتمهيد الطرق الحديثة ساهم في الاستغناء عن الحمير، ما جعلها عرضة للإهمال والذبح العشوائي.

وأكد نقيب الفلاحين، أن دولًا عدة بدأت تعيد تقييم أهمية الحمار، حيث يُستخدم حليب الحمير في إنتاج مستحضرات تجميل باهظة الثمن، وتُوظف جلودها في صناعة العقاقير الطبية، مشيرًا إلى ضرورة دعم جمعيات الرفق بالحيوان وتوعية المجتمع بأهمية هذا الحيوان في النظام البيئي.

واختتم "أبو صدام"، تصريحاته بدعوة لحظر ذبح الحمير إلا في الحالات الضرورية، ووقف تصدير جلودها، مع العمل على نشر الثقافة التي تعزز من قيمتها البيئية والاقتصادية.

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