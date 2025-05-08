رفع 150 طنًا من المخلفات في حملات نظافة مكبرة بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال حملات النظافة المكثفة التي نفذتها المحافظة بعدد من المناطق الحيوية، والتي استهدفت رفع كفاءة النظافة العامة وتحسين المشهد الحضاري، شملت نفق الكرتون، شارع ترسا، وترعة الزمر في نطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم.

وأسفرت الحملات عن رفع نحو 150 طنًا من المخلفات والقمامة، إلى جانب ضبط 20 فريزًا للقمامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. كما شملت الأعمال طلاء البلدورات بهدف تجميل المظهر العام.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها بشكل يومي في تنفيذ خطط النظافة ورفع الإشغالات بجميع الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى البيئة والصحة العامة.

وأشار النجار إلى أن الحملة تضمنت أيضًا زراعة الأشجار بشارع ترسا من منطقة الطالبية وحتى المريوطية، ضمن خطة المحافظة لتجميل الشوارع وتحقيق بيئة نظيفة وصحية.

من جانبه، أوضح اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، أن الحملة نُفذت بتوجيهات المحافظ وبمشاركة معدات الهيئة، حيث تم الدفع بـ لودر و4 سيارات نصف نقل، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، وسيارة مياه، وفريق من عمال النظافة مزود بالأدوات اللازمة، وفرقة متابعة ميدانية لضمان التنفيذ الفعّال.

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