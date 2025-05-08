محافظ القاهرة: مصر تعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، الدكتور أرمين ساركيسيان، سفير أرمينيا بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة أرمينيا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين.

ووجه سفير أرمينيا الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الأرمينية يريفان.

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